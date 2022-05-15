В Газпроме рассказали о поставках в Европу через Украину

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 62,7 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 62,7 млн куб. м на 15 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», — цитирует его ТАСС.

Накануне объём прокачки составлял 64,9 млн куб. м.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.