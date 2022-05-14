Турция, Казахстан, Китай и Армения выиграют от введения в России параллельного импорта

Введение в России параллельного импорта принесет наибольшую выгоду Турции. Казахстану, Китаю и Армении. Такое мнение высказала руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова, пишет РИА "Новости".

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"Рост импорта будет способствовать росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт. Странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения", - полагает Анисимова.

Кроме того, она считает, что увеличение объемов закупки товаров за границей будет способствовать сокращению темпов роста цен и ограничению укрепления рубля. В первой воловине мая на официальном интернет-портале правовой информации появился список товаров для параллельного импорта. В перечне 96 позиций. Перечень подготовили представители Минпромторга России.