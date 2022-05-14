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1 час назад

Индия запретила экспорт пшеницы

Майк Габриелян

Индия запретила экспорт пшеницы в целях продовольственной безопасности. Об этом заявили в Министерстве торговли и промышленности страны, передает РИА Новости.

Индия ввела немедленный запрет на экспорт пшеницы
Фото: ТАССТАСС

Запрет вводится немедленно с субботы, 14 мая. В министерстве заявили, что он обоснован «внезапным скачком мировых цен на пшеницу и угрозой продовольственной безопасности Индии.

Исключение сделано только для поставок пшеницы, согласованных ранее. В остальных случаях для вывоза потребуется специальное разрешение правительства Индии. Например, экспорт могут разрешить в гуманитарных целях – если помощь потребуется другим государствам.

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До этого власти страны сократили на 5,7% прогноз производства пшеницы в связи с климатическими факторами, негативно влияющими на урожайность сельскохозяйственных культур.

В апреле, по оценкам экспертов ООН, продовольствие подорожало более чем в полтора раза по сравнению с доковидными временами. Больше всего выросло в цене зерно, а также растительные масла.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что миру грозит «самый сильный со времен Второй мировой войны» голод из-за засухи, пандемии и конфликта на Украине.

Рынки,ООН,
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