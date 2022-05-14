Министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун заявил, что у страны отсутствуют излишки природных ресурсов, которые возможно было бы отправить странам Европейского союза для замещения российских энергоносителей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на информационный портал Akhbarlibya24.

«У Ливии нет избыточных объемов, будь то газ или сырая нефть, для поставок на европейский рынок, чтобы компенсировать Европе российские нефть и газ», - подчеркнул Мухаммед Аун.

Министр уточнил, что увеличение добычи сырья возможно в отдаленной перспективе, но для этого потребуется значительное финансирование, а также эффективное управление.

Он добавил, что власти страны направили директивы в адрес Национальной нефтяной корпорации. В них предписывается приложить все необходимые усилия для разработки новых нефтяных и газовых месторождений.