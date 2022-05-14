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29 минут назад

Мир предупредили о повторении негативного сценария 2008 года

Майк Габриелян

На планете наступила «эпоха продовольственного протекционизма». Государства - экспортеры продовольствия запрещают и сокращают поставки, чтобы защитить свои запасы. Об этом сообщает издание Businessinsider (перевод «Прайм»).

Мир предупредили о повторении негативного сценария 2008 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Россия и Украина ввели ограничения на экспорт пшеницы, подсолнечного масла; сахара. Индонезия ограничивает поставки пальмового масла, Аргентина – мяса.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы - 20% мирового экспорта зерна. Сейчас поставки прекращены. Также приостановлена большая часть экспорта сахара, запрещен экспорт семян подсолнечника, введена экспортная квота на подсолнечное масло.

Экономисты Nomura отмечают, что рост цен на продовольствие может спровоцировать еще больше протекционистских мер во всем мире и привести к инфляции.

Захарова ответила на обвинения главы МИД ФРГ

В последний раз шоковый цен на сельскохозяйственные культуры наблюдался во время кризиса 2008 года. Тогда Украина, Индия Вьетнам и другие крупные поставщики существенно ограничили экспорт.

«Сценарий может повториться, так как сейчас мы наблюдаем еще больше факторов, ведущих к продовольственному кризису», - делают вывод эксперты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе.

Рынки,Мария Захарова,МИД России,
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