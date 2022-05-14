Цены на бензин в США установили новый рекорд

Цена бензина на автозаправках США в четвертый раз за неделю установила исторический рекорд. Сейчас она достигает $4,45 за галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, сообщает ТАСС.

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Ассоциация отследила расценки на 60 тысячах АЗС. Цены стабильно росли всю неделю. Средняя стоимость галлона бензина к утру пятницы поднялась до $4,432. В четверг этот показатель составлял $4,418.

Самые высокие цены были зафиксированы в Калифорнии, где галлон обходится автомобилистам в $5,872.

В прошлом году цена бензина в США в среднем находилась на уроне $3 за галлон.

Резкий рост стоимости топлива происходит на фоне всплеска нефтяных цен.