Цены на бензин в США установили новый рекорд

Цена бензина на автозаправках США в четвертый раз за неделю установила исторический рекорд. Сейчас она достигает $4,45 за галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, сообщает ТАСС.
Ассоциация отследила расценки на 60 тысячах АЗС. Цены стабильно росли всю неделю. Средняя стоимость галлона бензина к утру пятницы поднялась до $4,432. В четверг этот показатель составлял $4,418.
Самые высокие цены были зафиксированы в Калифорнии, где галлон обходится автомобилистам в $5,872.
В прошлом году цена бензина в США в среднем находилась на уроне $3 за галлон.
Резкий рост стоимости топлива происходит на фоне всплеска нефтяных цен.
Накануне министр экономики Украины заявил, что запасов автомобильного топлива в стране осталось максимум на пять дней.