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35 минут назад

Какие факторы могут обвалить рубль

Илья Родин

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в интервью «Российской газете» назвал факторы, которые могут обвалить рубль или, как минимум, остановить его укрепление.

Какие факторы могут обвалить рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К концу мая мы не исключаем сохранение тенденции укрепления национальной валюты. И рассчитываем на пробитие ею уровня в 60 рублей за доллар. Возможен и обратный ход», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что основным риском для курса рубля может стать новый штамм коронавируса в Китае. Кроме того, на него могут повлиять снятие валютных ограничений со стороны Центробанка для экспортеров, новое снижение ключевой ставки. В этом случае, по мнению Корнейчука, «к концу мая он будет колебаться в диапазоне 65-70 рублей за доллар и 68-75 рублей за евро».

Эксперт полагает, что пока отмечаются преимущественно благоприятные факторы. В частности, исполнение Минфином РФ обязательных платежей по госдолгу в адрес зарубежных держателей еврооблигаций значительно укрепило национальную валюту.

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На курс также повлияли первые платежи в рублях за поставляемое в Европу голубое топливо.

Рынки,Владимир Путин,Минфин России,
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