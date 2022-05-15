Какие факторы могут обвалить рубль

«К концу мая мы не исключаем сохранение тенденции укрепления национальной валюты. И рассчитываем на пробитие ею уровня в 60 рублей за доллар. Возможен и обратный ход», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что основным риском для курса рубля может стать новый штамм коронавируса в Китае. Кроме того, на него могут повлиять снятие валютных ограничений со стороны Центробанка для экспортеров, новое снижение ключевой ставки. В этом случае, по мнению Корнейчука, «к концу мая он будет колебаться в диапазоне 65-70 рублей за доллар и 68-75 рублей за евро».