Заявки Европы на российский газ снизились

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему 16 мая снизилась на четверть по сравнению с уровнем предыдущего дня, до 46,8 миллиона кубометров, пишет «Прайм» со ссылкой на «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Украина 11 мая прекратила прием заявок для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», объяснив решение тем, что находится под контролем России (на территории ЛНР). После этого стало известно, что для транзита газа в Европу в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области.