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1 час назад

Заявки Европы на российский газ снизились

Lenta.ruиещё 2

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему 16 мая снизилась на четверть по сравнению с уровнем предыдущего дня, до 46,8 миллиона кубометров, пишет «Прайм» со ссылкой на «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Украина 11 мая прекратила прием заявок для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», объяснив решение тем, что находится под контролем России (на территории ЛНР). После этого стало известно, что для транзита газа в Европу в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области.

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По словам компании, перенаправить все объемы на «Суджу» технологически невозможно, тем не менее российская сторона продолжает выполнять все обязательства перед Европой, а услуги транзита полностью оплачены. Использовать газопровод «Ямал — Европа» для прокачки топлива через Польшу предприятию запрещено из-за санкций России против ряда зарубежных энергетических компаний.

Рынки,Видео,Газпром,
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