«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на понедельник, 16 мая, в объеме 46,8 млн куб. м. Это следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Данное значение является минимальным с января текущего года. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявку не приняли. На 15 мая заявка на вход в ГТС Украины составляла 62,7 млн куб. м. Так, снижение транспортировки газа может составить чуть более 25%.

Ранее ОГТСУ сообщил о форс-мажоре приема газа для транзита через ГИС станцию «Сохрановка». Он объяснил это отсутствием возможности осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков».

«Газпром», в свою очередь, заявил об отсутствии оснований для форс-мажора и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.