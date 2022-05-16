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1 час назад

Заявка на транзит газа РФ через Украину упала до минимума с января

Лера Букина

«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на понедельник, 16 мая, в объеме 46,8 млн куб. м. Это следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Данное значение является минимальным с января текущего года. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявку не приняли. На 15 мая заявка на вход в ГТС Украины составляла 62,7 млн куб. м. Так, снижение транспортировки газа может составить чуть более 25%.

Ранее ОГТСУ сообщил о форс-мажоре приема газа для транзита через ГИС станцию «Сохрановка». Он объяснил это отсутствием возможности осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков».

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«Газпром», в свою очередь, заявил об отсутствии оснований для форс-мажора и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

«Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», - указывают в российской компании.

Рынки,Видео,Газпром,
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