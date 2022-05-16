Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
51 минуту назад

Цена на пшеницу побила рекорд на европейском рынке

ТАССиещё 1

Цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке, торги закрылись на отметке €438,25 за после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых. Об этом сообщает агентство AFP.

Цена на пшеницу побила абсолютный рекорд на европейском рынке
Фото: ТАССТАСС

"Это абсолютный рекорд <...> на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне €422,50 за тонну", - сказал агентству Дамьен Веркамбр, брокер французской брокерской компании Inter-Courtage, специализирующейся на сделках на международном и национальном рынке зерновых и бобовых.

14 мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен. При этом Главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности республики разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители