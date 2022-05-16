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1 час назад

Reuters: более 1,8 млн тонн пшеницы застряло в индийских портах после запрета на экспорт

ТАСС

Свыше 1,8 млн тонн пшеницы застряло в портах Индии после запрета правительства на экспорт данной зерновой культуры. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Reuters: более 1,8 млн тонн пшеницы застряло в индийских портах
Фото: ТАССТАСС

"Экспортеры не знают, что делать с оставшимися 1,8 млн тонн. Никто не думал, что правительство вдруг запретит экспорт", - цитирует Reuters одного из торговых агентов.

Нью-Дели запретил экспорт пшеницы 14 мая, поскольку палящая жара в стране сократила производство, а внутренние цены достигли рекордно высокого уровня.

Власти заявили, что запрет не затронет экспорт, обеспеченный аккредитивами или платежными гарантиями, выданными до 13 мая. Но из примерно 2,2 млн тонн пшеницы, которые в настоящее время находятся в портах, трейдеры имеют аккредитивы только на 400 тыс. тонн, сказал агентству дилер из Мумбаи.

Индия планировала экспортировать в текущем 2022-2023 финансовом году рекордные 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 7 млн тонн в прошлом финансовом году.

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