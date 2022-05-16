Reuters: более 1,8 млн тонн пшеницы застряло в индийских портах

Свыше 1,8 млн тонн пшеницы застряло в портах Индии после запрета правительства на экспорт данной зерновой культуры. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

"Экспортеры не знают, что делать с оставшимися 1,8 млн тонн. Никто не думал, что правительство вдруг запретит экспорт", - цитирует Reuters одного из торговых агентов.

Власти заявили, что запрет не затронет экспорт, обеспеченный аккредитивами или платежными гарантиями, выданными до 13 мая. Но из примерно 2,2 млн тонн пшеницы, которые в настоящее время находятся в портах, трейдеры имеют аккредитивы только на 400 тыс. тонн, сказал агентству дилер из Мумбаи.