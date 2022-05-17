Центробанк не смог отвести рубль от опасной черты

Решение Центробанка об увеличении разрешенной суммы вывода денег из страны в пять раз, до 50 тысяч долларов, не смогло стабилизировать российскую валюту. В начале торговой сессии курс рубля по отношению к доллару остался практически на уровне закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 12:00 доллар стоит 63,39 рубля, евро — 67,66 рубля. Ослабление в первые минуты торгов не получило продолжения. При этом индексы Мосбиржи и РТС пока растут более чем на процент.

Укрепление рубля до многолетних максимумов по отношению к доллару и евро становится опасным для российской экономики. В частности, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечал, что при долларе по 60 рублей бюджет России просто «разорвет».

Причиной такого поведения российской валюты являются существенный торговый профицит — значительное превышение экспорта над импортом. Он связан с санкциями западных стран, ограничивших поставки в Россию широкого спектра товаров. С учетом обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также административными ограничениями российскому рынку оказалось не нужно такое количество долларов и евро.