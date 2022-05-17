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1 час назад

Минэкономразвития назвало расчетный курс доллара к концу года

Елена Прошина

В Минкономразвития РФ назвали ожидаемый расчетный курс доллара к концу года. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве считают, что среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рублей, а в конце года он составит 76 рублей за единицу.

Минэкономразвития назвало расчетный курс доллара к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно базовому варианту, к концу года предполагается постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар.

«Среднегодовой по этому году – 76,7 рубля за доллар», — добавил собеседник.

При этом в 2023-2024 годах Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции ослабления рубля — до уровня 77 рублей за доллар в 2023 году, до 78,7 рублей в 2024 году и до 81 рубля в 2025 году.

Напомним, что курс доллара после обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля рухнул к 13 мая до 62,63 рублей, минимуму с февраля 2020 года.

Рынки,Минэкономразвития,
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