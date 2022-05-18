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1 час назад

В попытках Бразилии заработать на энергокризисе нашли глобальную угрозу

Lenta.ru

Бразильские заводы по производству сахара стали отказываться от торговли своей традиционной продукцией и переходить на производство этанола, используемого в качестве топлива. Таким образом предприятия пытаются заработать в условиях энергокризиса, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В попытках Бразилии заработать на энергокризисе нашли глобальную угрозу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сложившаяся ситуация может грозить глобальным дефицитом сахара, находят специалисты. Экспорт бразильского этанола в апреле вырос на 2,6 процента, а поставки нерафинированного сахара сократились. Агентство сообщает об отмене контрактов на общий объем от 200 до 400 тысяч тонн. Это значительная часть от общего экспорта, в пиковые периоды составляющего примерно 2,2 миллиона тонн в месяц. Помимо изменения структуры производства, на отказ от сделок также влияют проблемы с урожаем.

Несмотря на то, что из-за отмены контрактов приходится нести издержки, прибыль от перехода с производства сахара на этанол компенсируют затраты, рассказал руководитель одного из крупнейших заводов Бразилии, попросивший не называть его имени.

В конце 2021 года активный переход на этанол уже приводил к рекордному росту цен на сахар, что также было связано с действиями бразильских компаний. Риски для производства сахара могут возникать и из-за планов Индии, другого крупного экспортера: страна намерена наращивать долю этанола в структуре потребления топлива.

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