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1 час назад

Экономист раскрыл методы США по сдерживанию цен на бензин

Lenta.ruиещё 3

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов раскрыл методы властей США по сдерживанию цен на бензин в беседе с агентством «Прайм».

Экономист раскрыл методы США по сдерживанию цен на бензин
Фото: ReutersReuters

Смирнов заявил, что причиной повышения розничных цен на бензин в США стали не только санкции против России и отказ от импорта российской нефти. Этому поспособствовали, в том числе и повышенные инфляционные ожидания, и частичная девальвация доллара.

Американская сторона попыталась восстановить баланс на рынке, увеличив поставки нефти из других стран. Однако по мере уменьшения запасов сырья в мире сделать это становится все сложнее. Еще один способ подразумевает извлечение дополнительных запасов нефти из стратегических резервов. Но это не дает должного эффекта, так как запасы бензина в США за последний месяц продолжили снижаться, указал экономист.

Рынки,Цена на нефть,Экономика России,Евгений Смирнов,
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