Экономист раскрыл методы США по сдерживанию цен на бензин

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов раскрыл методы властей США по сдерживанию цен на бензин в беседе с агентством «Прайм».

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Смирнов заявил, что причиной повышения розничных цен на бензин в США стали не только санкции против России и отказ от импорта российской нефти. Этому поспособствовали, в том числе и повышенные инфляционные ожидания, и частичная девальвация доллара.