Экономист раскрыл методы США по сдерживанию цен на бензин

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов раскрыл методы властей США по сдерживанию цен на бензин в беседе с агентством «Прайм».
Смирнов заявил, что причиной повышения розничных цен на бензин в США стали не только санкции против России и отказ от импорта российской нефти. Этому поспособствовали, в том числе и повышенные инфляционные ожидания, и частичная девальвация доллара.
Американская сторона попыталась восстановить баланс на рынке, увеличив поставки нефти из других стран. Однако по мере уменьшения запасов сырья в мире сделать это становится все сложнее. Еще один способ подразумевает извлечение дополнительных запасов нефти из стратегических резервов. Но это не дает должного эффекта, так как запасы бензина в США за последний месяц продолжили снижаться, указал экономист.