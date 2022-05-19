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1 час назад

Экономист Коган объяснил, как повлияет на рубль параллельный импорт

Российская Газета

Чего ждать от курса рубля дальше, "Российской газете" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган:

Как повлияет на рубль параллельный импорт
Фото: istockistock

- В целом, на рынок сейчас будут оказывать влияние постепенные послабления в ограничениях по валютной выручке, валютному контролю и запуск параллельного импорта, который однозначно приведет к тому, что доллары, евро и другие денежные единицы развитых стран станут значительно актуальнее для россиян и бизнеса. Как следствие, на них вырастет спрос, что и повлечет за собой постепенное ослабление рубля.

Учитывая, что российский рынок продолжает оставаться "песочницей", то есть работает только на российских пользователей - физлиц и юрлиц, каких-то серьезных изменений ждать не стоит, поскольку главным игроком на рынке остается ЦБ, и регулятор в состоянии перекрыть объемом любые покупки или продажи.

Но, как представляется, даже на таком скудном рынке с мизерными объемами рубль все равно слишком сильно укрепился, поэтому постепенно он будет терять в цене.

Более-менее реальной видится картина, при которой доллар укрепится к рублю до 65 рублей, а евро будет пытаться подняться к 70 рублям. Более позитивный для рубля сценарий - это 62-62,5 единицы за доллар и 65-66 - за евро к концу недели. Но после того, как ЦБ увеличил лимит переводов за границу до 10 тысяч долларов в эквиваленте, спрос на иностранную валюту будет постепенно возрастать.

Поэтому обновление минимумов от прошлой недели крайне маловероятно в свете новых послаблений регулятора и полноценного старта работы механизма параллельного импорта, о котором говорилось ранее.

Рынки,Михаил Коган,
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