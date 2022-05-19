Как повлияет на рубль параллельный импорт

Чего ждать от курса рубля дальше, "Российской газете" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган:

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- В целом, на рынок сейчас будут оказывать влияние постепенные послабления в ограничениях по валютной выручке, валютному контролю и запуск параллельного импорта, который однозначно приведет к тому, что доллары, евро и другие денежные единицы развитых стран станут значительно актуальнее для россиян и бизнеса. Как следствие, на них вырастет спрос, что и повлечет за собой постепенное ослабление рубля.

Учитывая, что российский рынок продолжает оставаться "песочницей", то есть работает только на российских пользователей - физлиц и юрлиц, каких-то серьезных изменений ждать не стоит, поскольку главным игроком на рынке остается ЦБ, и регулятор в состоянии перекрыть объемом любые покупки или продажи.

Но, как представляется, даже на таком скудном рынке с мизерными объемами рубль все равно слишком сильно укрепился, поэтому постепенно он будет терять в цене.

Более-менее реальной видится картина, при которой доллар укрепится к рублю до 65 рублей, а евро будет пытаться подняться к 70 рублям. Более позитивный для рубля сценарий - это 62-62,5 единицы за доллар и 65-66 - за евро к концу недели. Но после того, как ЦБ увеличил лимит переводов за границу до 10 тысяч долларов в эквиваленте, спрос на иностранную валюту будет постепенно возрастать.