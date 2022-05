Американский рынок рекордно рухнул

Индексы крупнейших американских компаний показали сильнейшее падение с июня 2020 года, упав в среднем на 3,6-4,7%, сообщает газета The Wall Street Journal.

Индекс Dow Jones Transportation Average за день снизился на 7,4%, кроме того в стоимости потеряли акции большинство из 20 крупнейших транспортных компаний, например, Old Dominion Freight Line Inc. (SPB: ODFL) — на 13%, Avis Budget Group Inc. — на 12,5% и J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) — на 9%.