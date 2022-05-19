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1 час назад

Переработчики текстиля в России остались без 85% сырья в мае из-за санкций

Газета.Ru

Отсутствие импорта из европейских стран привело к тому, что переработчики текстиля в России остались без 85% сырья к маю 2022 года. Об этом пишет РБК.

Переработчики текстиля в России лишились 85% сырья
Фото: DepositphotosDepositphotos

С начала мая у российских переработчиков остались только 3 тыс. тонн текстиля, что составляет 15% от необходимого объема, которые собирают российские компании. Кроме того, из-за ухода западных компаний и отсутствия импорта из европейских стран цены на российский вторичный текстиль выросли в три раза.

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Участники рынка отметили, что переработка вторичного текстиля в России в 2021 году составила чуть больше 20,1 тыс. тонн. Три четверти от этого объема пришлось на импорт. Кроме того, самый большой объем старой одежды в России, кроме отечественных компаний, собирала сеть H&M. Однако после ее ухода с рынка ушло в среднем 12% сырья.

Аналитики указали, что увеличить объемы сбора текстиля поможет реформа расширенной ответственности производителя (РОП). Благодаря ей можно будет профинансировать создание крупной системы сбора старой одежды, как это происходит при сборе макулатуры. Кроме того, при помощи реформы РОП плата за экосбор увеличится, что позволит установить дополнительные контейнеры для сбора текстиля и создать необходимые мощности для переработки.

Реформа РОП должна была начаться 1 января 2022 года, но ее перенесли на год из-за возражений Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. Теперь ее сроки сдвинулись к 1 января 2023 года, однако конкретных сроков начало все еще нет.

В конце марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рост цен на бумагу поспособствует увеличению вторичной переработки макулатуры. По его словам, такой бизнес станет более выгодным.

Рынки,Владимир Гутенев,Комитет гд по промышленности,Минэкономразвития,Минпромторг,
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