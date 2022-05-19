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1 час назад

Курс евро упал ниже 62 рублей

Вероника Полынина

Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс европейской валюты утром 19 мая резко опустился до 61,10 рубля, но затем отскочил до 66 рублей и по состоянию на 10.03 мск торгуется на отметке 66,20 рубля, теряя 50 копеек к уровню закрытия вчерашних торгов.

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Курс доллара начал торги на Мосбирже с роста на 0,54%, до 63,79 рубля, но по состоянию на 10.03 мск снижается до 63,30 рубля, теряя 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой. К 10:03 индекс Мосбиржи составил 2447,53 пункта (+0,09%), индекс РТС - 1212,3 пункта (-0,02%); цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 5,1%.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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