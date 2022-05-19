Курс доллара рухнул до 62 рублей

В первой половине дня четверга, 19 мая, курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей впервые с января 2020 года. Это следует из данных площадки.

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По состоянию на 11:49 мск курс доллара составлял 61 рубль 93 копейки.

В этот же день курс европейской валюты упал ниже 62 рублей. Он опустился до 61,10 рубля. Соответствующий курс европейской валюты был зафиксирован впервые с мая 2017 года.

Накануне доллар США и евро отыграли часть потерь первой половины дня и лишь немного опустились на Московской бирже в вечером. В 19:00 доллар торговался по 63,45 рубля, что на 15,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 66,7 рубля (35,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 24,6 копейки - до 64,9 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что

поддержку рублю продолжают оказывать высокая стоимость нефти, подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая, а также заявление министра финансов России Антон Силуанова о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена.