Москва подготовила ответ на случай отказа Европы от российской нефти

В случае отказа Европы от российской нефти РФ перенаправит ее на другие рынки, откуда топливо пойдет европейским потребителям, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, РФ уже наращивает поставки в азиатские страны.

"Ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже. Потому что цены однозначно вырастут - раз. Второе - вырастет стоимость доставки, фрахта, нужно будет вкладывать новые инвестиции в создание инфраструктуры соответствующей, в том числе в регазификационные терминалы, в трубопроводы, если говорить о поставках газа с других рынков", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

Вице-премьер отметил, что общемировой баланс производства энергетических ресурсов сохранится.

"Тем не менее, произойдет просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы, безусловно, на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Европейский союз. Сегодня, кстати, это уже во многом происходит. Мы увеличили объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, значительно увеличили", - сказал он.

Новак не стал называть страны, куда Россия наращивает поставки, назвав это некорректным.

"Но в целом я еще раз хочу повторить: мы не останемся без рынка, потому что мы конкурентоспособные на энергетических рынках, у нас есть соответствующие технологии, мы будем реализовывать [углеводороды] на новые рынки? И это уже делаем, создавая новые транспортные маршруты, создавая новые логистические цепочки, новые финансовые инструменты, расчеты в национальных валютах в том числе", - сказал он.

Новак заявил, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас.

Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Заявления идут о том, что "мы" (Европа) откажемся от российских нефти и газа - не сразу, а в какой-то перспективе, потому что сразу невозможно от этого отказаться, поскольку достаточно большая доля у нас на энергетическом рынке Европы. Порядка 40 процентов газа мы поставляем от общего потребления Европы и около 20-25 процентов поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

По словам Новака, эти заявления приводят к росту цен на мировых энергетических рынках и на нефтепродукты: стоимость дизельного топлива растет до рекордной, в ЕС цены на электроэнергию увеличились в два - три раза.

Россия восстанавливает темпы добычи нефти, говорить о кризисе в отрасли нельзя. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".

По его словам, в апреле добыча нефти сократилась почти на миллион баррелей в сутки, а в мае этот показатель уже увеличился на 200-300 тысяч.

"Мы рассчитываем, что в июне пойдет дальнейшее восстановление", - спрогнозировал вице-премьер.

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах. В Европе же энергокризис только начинается, считает Новак.

Ранее альянс ОПЕК+ на очередном министерском заседании 5 мая согласовал плановое увеличение добычи в первом летнем месяце на 432 тысячи баррелей в сутки. Доля России в общем росте - около 113 тысяч баррелей в сутки.

Газопровод "Северный поток-2" вряд ли запустят в ближайшее время из-за политических мотивов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Тем не менее, по его словам, Европа нуждается в этом проекте, и в будущем он будет востребован.

"В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен", - отметил Новак.

Газопровод "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года. Он проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность работы двух ниток газопровода - 55 млрд кубометров в год. Поставки по нему так и не начались, а сертификация газопровода была остановлена. На сегодняшний день проект заморожен.

Около половины из 54 компаний, которые покупают российский газ, открыли счета в уполномоченном «Газпромом» банке для оплаты поставок в рублях. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«У нас около 54 компаний, которые имеют договоры с "Газпром экспортом", есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», - сказал политик.

Новак уточнил, что в ближайшие дни станут известны компании, которые согласились и отказались оплачивать газ в рублях.

Введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к поиску покупателями альтернативных источников и ее подражанию. Так оценил идею официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это вопрос экономической целесообразности, покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — заявил он.

Ранее стало известно, что представители Министерства финансов США планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Ранее Венгрия наложила вето на запрет импорта нефти из России.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ЕС «заложником» Венгрии, которая блокирует принятие шестого пакета санкций против России из-за несогласия с нефтяным эмбарго. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил перед началом заседания глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.

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В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса. Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках, — сказал Ландсбергис.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник, 10 мая, заявил, что после экстренных переговоров премьер-министра Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ожидает новых предложений о том, как планируется обеспечить энергетическую безопасность страны в случае введения эмбарго на поставки нефти из России. По словам Сийярто, Орбан детально проинформировал фон дер Ляйен о том, как санкции в отношении российского топлива повлияют на Венгрию.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса. Политики в Европе были готовы отказаться от некоторых мер в новом проекте ограничений в надежде на то, что Будапешт ещё получится убедить.

«Ни один европейский НПЗ не ушёл на ремонт с целью поменять настройки, чтобы перерабатывать какую-то другую нефть. Кто закупал российскую нефть, так на ней и работают. Риторика идёт, что мы точно не будем покупать нефть из России, но даже Польша, которая громче всех кричит, и то продолжает закупать и запасаться ей, потому что она идёт со скидкой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, если Евросоюз действительно стратегически решил отказаться от российской нефти, то уже должен искать других поставщиков и подписывать долгосрочные договоры, а также перенастраивать НПЗ под другие сорта.

«Но мы этого не видим. С Ближним Востоком они не договариваются. Да, там был всплеск закупки африканской нефти, чуть увеличили поставки с Ближнего Востока. Но ровно настолько, насколько мы ушли в Индию», — отметил Юшков.

Он добавил, что со стороны Европы не видно «игры вдолгую».

Желание европейских стран отказаться от газа и нефти из России сложно реализовать с технической стороны. Об этом РИА «Новости» заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«Что касается разговоров про эмбарго на нашу нефть, на газ и так далее, то все это — из области истерии. Чтобы ни говорили в Брюсселе, Европа физически и технически не в состоянии отказаться ни от нашей нефти, ни тем более от нашего газа», — отметил Широв.

По его словам, некоторые европейские страны полностью зависят от российских поставок. А для отказа от нефти, например, придется перестроить целые нефтеперерабатывающие предприятия.

Он добавил, что в ситуации с газом потребуется менять не только каналы поставки, но и перестраивать системы трубопроводов, делать новые станции регазификации, где поставляемый СПГ станет обычным газом.

18 мая Business Insider написал, что зависимость стран Евросоюза (ЕС) от российского газа приносит европейским политикам и Центробанкам сильную головную боль.

Минэкономразвития прогнозирует снижение цены нефти Urals к 2025 году до уровня $61,2 по базовому сценарию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Консервативный сценарий предполагает, что цены на нефть к 2025 году упадут до уровня в $57,3 за баррель. В 2022 году они будут на уровне $80,1 за баррель ($78,6 за баррель в консервативном варианте). В 2023 году баррель обойдется в $71,4 ($65,8), в 2024 году — $66 ($61,6).