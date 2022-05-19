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1 час назад

СМИ: Китай решил заполнить свои хранилища нефтью из РФ

Лера Букина

Китай намерен заполнить свои хранилища нефтью из России. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ: Китай решил заполнить свои хранилища нефтью из РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По их данным, сейчас обе стороны проводят переговоры по вопросу дополнительных поставок нефти. Отмечается, что они будут использованы для пополнения стратегических запасов КНР.

Агентство указывает на то, что переговоры ведутся на уровне правительств. Нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в первую половину мая сократился на 2,2%, до 651,2 тыс. тонн в сутки, при этом поставки нефти в Чехию выросли на 15%, в Китай - на 5%. Соответствующие данные привел источник ТАСС, который знаком с данными официальной статистики по добыче нефти.

Поставки нефти в дальнее зарубежье морским транспортом с 1 по 15 мая уменьшились на 2,7%, до 422,8 тыс. т в сутки, а по трубопроводам - на 1,6%, до 228,4 тыс. т. Экспорт российской нефти сократился на 4%, до 608,6 тыс. т, в том числе через порты - на 5,6%, до 380,2 тыс. т в сутки, трубопроводным транспортом - на 1,1%, до 28,4 тыс. т. Поставки нефти в Чехию за 15 дней мая возросли на 14,7%, до 11,7 тыс. т в сутки, в Китай - на 5,4%, до 119,2 тыс. т, в Словакию - сохранились на уровне 17 тыс. т.

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