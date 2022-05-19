Китай начал переговоры с Россией о покупке нефти

Китай планирует заполнить свои хранилища нефтью из России, сообщило агентство Bloomberg. Источник агентства заявляет, что переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний.

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Нефть будет использоваться для пополнения стратегических нефтяных запасов Китая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегические резервы обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев.

Ранее агентство сообщало, что Россия увеличила доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на 50% с начала 2022 года вопреки антироссийским санкциям. В агентстве уточнили, что в этом году российские нефтедобывающие компании зарабатывают порядка $20 млрд ежемесячно от совокупных продаж сырья.