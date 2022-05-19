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1 час назад

Bloomberg: Китай начал переговоры с Россией о покупке нефти

News.ru

Китай планирует заполнить свои хранилища нефтью из России, сообщило агентство Bloomberg. Источник агентства заявляет, что переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний.

Китай начал переговоры с Россией о покупке нефти
Фото: shutterstock.comshutterstock.com

Нефть будет использоваться для пополнения стратегических нефтяных запасов Китая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегические резервы обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев.

Ранее агентство сообщало, что Россия увеличила доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на 50% с начала 2022 года вопреки антироссийским санкциям. В агентстве уточнили, что в этом году российские нефтедобывающие компании зарабатывают порядка $20 млрд ежемесячно от совокупных продаж сырья.

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Индия ранее сообщила, что планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 долларов. Таким образом страна пытается сбить риски сотрудничества с Россией низкой ценой на энергоресурсы в то время, как другие покупатели «отворачиваются» от России. Государство импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать российский энергоресурс.

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