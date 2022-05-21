Заполненность газохранилищ в ФРГ превысила 43%

Энергобезопасность Германии обеспечена, газохранилища заполнены на 43,2%, что больше, чем в мае 2021 года. Об этом сообщило в субботу Федеральное сетевое агентство в своей ежедневной сводке.

Фото: ТАСС ТАСС

"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania", - отметил регулятор. "Суммарный приток газа в ФРГ почти не изменился", - указали в ведомстве.

Нынешний уровень заполненности газохранилищ "существенно выше", чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении.

11 мая стало известно, что в санкционный список РФ включена бывшая "дочка" "Газпрома" Gazprom Germania, которая находится под попечительским управлением германского регулятора. Также в список попали компании Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA, Vemex, Wingas и EuRoPol GAZ.