Россиянам рассказали, до какого уровня опустится курс доллара

Рубль продолжает укрепляться: курс доллара 19 мая опустился ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. Евро в моменте тоже падал ниже 62 рублей — впервые с 16 мая 2017-го.

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Снижение стоимости иностранных денег остановится тогда, когда изменится баланс спроса и предложения валюты на Московской бирже, считают опрошенные «Секретом фирмы» аналитики. По их словам, вряд ли курс американской валюты опустится ниже 60 рублей.

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Укрепление рубля эксперты связывают прежде всего с мерами Центробанка РФ, который в марте на фоне санкций сильно ужесточил обращение валют в стране. В итоге иностранные владельцы российских ценных бумаг не могут их продать и тем самым обеспечить спрос на валюту. Кроме того, сильно сократился импорт.

Из-за санкций и остановки деятельности в стране многих зарубежных фирм потребность в иностранных деньгах значительно снизилась. С другой стороны, стало поступать много валюты от российских экспортёров. Их обязали продавать 80% своих валютной выручки.

«Сложилась искусственная нерыночная ситуация, когда предложение валюты на биржевых торгах высокое, а спрос на неё — низкий. Это ограничивает инфляцию, подорожание импортных товаров», — пояснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

В то же время, отметил эксперт, негатива от сильного рубля постепенно становится больше, чем позитива. Дело в том, что при низком курсе доллара и евро уменьшается и поступление рублей от экспорта. Следовательно, падают и доходы бюджета. Это ограничивает замещение импортных товаров внутренним выпуском.

«Поэтому можно предположить, что вряд ли курс доллара уйдёт ниже 60 рублей. Уже сейчас экономические власти смягчают некоторые ограничения на оборот валюты. Доля обязательной продажи валюты экспортёрами может вскоре снизиться с нынешних 80 до 50%, как предлагал ЦБ. Возможна и покупка валюты госбанками ''с подачи'' ЦБ. Импорт в ближайшие месяцы начнёт увеличиваться по мере исчерпания у компаний запасов иностранных товаров», — добавил собеседник.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин также считает, что укрепление рубля остановится после изменения баланса спроса и предложения валюты на бирже. По его словам, сейчас обязанность экспортёров продавать 80% валютной выручки создаёт «навес валюты», поглотить который её покупатели не могут.

«Приток валюты на Мосбиржу может сократиться не только в результате снижения нормы обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, но вследствие снижения цен на российские энергоносители за границей», — отметил аналитик.

Сыроваткин напомнил, что бюджет России на 2022 год свёрстан, исходя из цены российской нефти Urals на уровне $44,2 за баррель и среднего курса доллара — 72,1 рубля. Это подразумевает стоимость барреля Urals на уровне 3186,82 рубля.

«Нынешняя рублёвая цена Urals превышает ''бюджетную'' на 67%, поэтому для остановки укрепления рубля на одном только ''бюджетном факторе'' потребуется довольно глубокое снижение цен на нефть», — подчеркнул эксперт.