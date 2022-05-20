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1 час назад

WSJ: США могут снять санкции на удобрения Белоруссии в обмен на транзит зерна

ТАССиещё 3

Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности в обмен на разрешение украинского транзита. Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны, зерно будет доставляться по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда.

В августе 2021 года, спустя год после президентских выборов в Белоруссии, которые не были признаны Западом, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

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В декабре прошлого года санкции Минфина США были распространены на "Белорусскую калийную компанию" (БКК) , единственного экспортера калийных удобрений из Белоруссии, а также на "Славкалий", который строил в стране мощности по производству хлористого калия. При этом Минфин США предупредил, что любые компании, которые работают в данном секторе, могут быть впоследствии внесены в санкционный список.

Рынки,Видео,Казначейство США,
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