Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности в обмен на разрешение украинского транзита. Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны, зерно будет доставляться по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда.

В августе 2021 года, спустя год после президентских выборов в Белоруссии, которые не были признаны Западом, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.