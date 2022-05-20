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28 минут назад

Bloomberg: страны G7 обсуждали создание картеля покупателей на российскую нефть

RT на русском

Страны G7 обсудили создание картеля покупателей для установления ценового порога на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен.

Страны G7 захотели создать картель покупателей на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

По её словам, создание такого механизма помогло бы «минимизировать доходы Москвы».

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы ещё не проработаны», — заявила Йеллен журналистам в Бонне.

По мнению директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александра Широва, Европе в настоящее время технически трудно отказаться от импорта российских энергоносителей.

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Рынки,Игорь Юшков,Джанет Йеллен,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,РАН,ЕС,
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