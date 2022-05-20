Доллар упал ниже 60 рублей

Доллар продолжает падать на открытии торгов пятницы на Московской бирже. Его курс опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года, следует из данных площадки.

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Евро торгуется ниже 62 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:34 мск падал на 2,1 рубля, до 59,8 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 61,9 рубля.

Накануне вечером, 19 мая, рубль продолжил повышаться к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. При этом объемы торгов европейской валютой резко возросли. По данным Мосбиржи на 19.00 мск (к закрытию), курс доллара опустился на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля. Объем торгов европейской валютой расчетами достиг 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни, что может говорить об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка.