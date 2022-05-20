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1 час назад

Доллар упал ниже 60 рублей

Лера Букина

Доллар продолжает падать на открытии торгов пятницы на Московской бирже. Его курс опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года, следует из данных площадки.

Доллар упал ниже 60 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евро торгуется ниже 62 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:34 мск падал на 2,1 рубля, до 59,8 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 61,9 рубля.

Накануне вечером, 19 мая, рубль продолжил повышаться к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. При этом объемы торгов европейской валютой резко возросли. По данным Мосбиржи на 19.00 мск (к закрытию), курс доллара опустился на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля. Объем торгов европейской валютой расчетами достиг 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни, что может говорить об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка.

Ранее агентство Bloomberg написало, что рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару. Курс рубля значительно вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти: сейчас он стоит на 11% дороже, чем в начале года.

Рынки,Газпромбанк,Московская биржа,
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