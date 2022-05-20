Доллар обвалился ниже 59 рублей

Американская валюта продолжает стремительно падать на открытии торгов пятницы на Московской бирже. Ее курс опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года, следует из данных площадки.

Снижение курса доллара и евро составило более чем 5%. Валюты опустились до 58,63 рубля и 60,8 рубля соответственно.

Накануне вечером, 19 мая, рубль продолжил повышаться к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. При этом объемы торгов европейской валютой резко возросли. По данным Мосбиржи на 19.00 мск (к закрытию), курс доллара опустился на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля. Объем торгов европейской валютой расчетами достиг 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни, что может говорить об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка.