На торгах в пятницу 20 мая рубль вновь укрепился. По данным на 12.00 мск доллар опустился до 58 рублей, евро – до 59 рублей. Экономист Татьяна Куликова назвала «Газете.Ru» предел падения американской валюты — 48 рублей. Эксперты ранее заявляли, что крепкий рубль не очень выгоден для российской экономики, которая получает доходы от экспорта нефти и газа в долларах и евро. Но есть и другое мнение. Кому нужен сильный рубль – в материале «Газеты.Ru».

По данным Мосбиржи, на торгах в пятницу доллар потерял 3,8% и к 12:00 мск достиг отметки в 58 рублей. Курс евро снизился на 4,7% до 59 рублей. Накануне доллар торговался на уровне 61 рубля, евро – 62,60 рублей. Таких низких значений американской валюты не было с января пандемийного 2020 года. Евро же упал до показателей пятилетней давности. Экономист Татьяна Куликова предположила, что такая динамика связана с поступлением на внутренний рынок большого количества валюты в счет оплаты за российский газ.

«Курс рубля сильно зависит от того, сколько валюты пришло на рынок. Западные покупатели оттягивали момент оплаты газа, но сейчас начали платить. Большая сумма валюты, которая пришла, продавила курс», — указала Куликова.

Эксперт также отметила, что ее коллеги из экономистов и брокеров проводят технический анализ валютного рынка, по результатам которого можно спрогнозировать, до какого предельного уровня просядет та или иная валюта.

«Согласно техническому анализу, дном доллара можно считать цифру в 48 рублей. Базовая основа для таких выводов — анализ графиков цен, «чартов». Сможем ли мы прийти к цифре в 48 рублей и когда мы сможем к ней прийти, сказать сложно. Это, конечно, совершенно экстремальный сценарий.



Многое будет зависеть от дальнейших действий Центробанка по смягчению мер валютного контроля и общей экономико-политической ситуации», — пояснила Куликова.

Кому нужен сильный рубль

Выигрывают от укрепления рубля импортеры, компании с высоким объемом валютного долга и покупатели импортного оборудования, уточнили экономисты и финансисты. Проиграют от этой ситуации экспортеры и бюджет.

«В первую очередь, сильный рубль нужен импортерам, которые получают значительную выручку внутри России. Среди них — девелоперы, ритейлеры, телекоммуникационные компании, IT-сектор», — отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил, что сильный рубль выгоден компаниям-импортерам, которые тратят «дешевую» валюту на закупку товаров за границей, и получают «дорогой» рубль в качестве выручки от их продажи в России.

«Наиболее очевидный пример – это ритейлеры, однако есть и другие отрасли, которые в своей деятельности используют большую долю импортных товаров. Например, это строители (закупают за границей оборудование и стройматериалы), телекомы и IT (закупают оборудование)», — уточнил Сыроваткин.

Он добавил, что сильный рубль выгоден российским компаниям с высоким уровнем валютного долга, особенно, если выручку они получают в рублях.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что традиционно высока доля импорта в машиностроении, автомобиле- и самолетостроении, сырьевом секторе, фармацевтике, на рынке товаров длительного пользования.

«Этот список можно дополнить компаниями, которые покупают импортное оборудование (там, где это возможно и в тех объемах, в которых поставщики готовы отгружать его). Например, стоматологи», — уточнила директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева.

Кто потеряет на сильном рубле

По словам Сыроваткина, чрезмерное укрепление национальной валюты может замедлить экономический рост и заметно снизить прибыль крупнейших российских налогоплательщиков — вертикально интегрированных компаний из нефтяной и газовой сфер. Они вынуждены продавать свою валютную выручку по низким ценам.

«Сильный рубль невыгоден экспортерам и бюджету. Поэтому для сохранения определенного баланса курс рубля должен быть рыночным», — отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Стоит ли ждать экстремально дешевого доллара

«Доллара по 20, 40 или 48 рублей ждать не стоит и вряд ли на такие уровни кто-то надеется. Все-таки спрос на импорт не обнулится, так что и валюта будет необходима в любом случае», — уверен Карпунин.

По его мнению, в целом можно говорить о близости завершения фазы укрепления рубля.

«Если есть потребность в валюте в среднесрочной перспективе, например для покупок за рубежом или путешествий, ее приобретение около текущих значений выглядит комфортным. К концу года по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс доллар-рубль может спокойно вернуться в сторону 75–80. Плюс не стоит забывать про риск снижения цен на нефть и газ и сокращения поставок сырьевых товаров в абсолютном выражении из-за санкций. Это может ударить по предложению валюты со стороны экспортеров. Кроме того, ЦБ может продолжить постепенно смягчать меры валютного контроля, что остановит тренд по укреплению рубля», — уточнил Карпунин.