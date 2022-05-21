В Германии раскрыли детали об оплате поставок российского газа

Германия будет придерживаться рекомендаций Европейского союза (ЕС) в вопросе оплаты поставок российского газа. О деталях подхода немецких властей рассказала представитель Минэкономики ФРГ, передает ТАСС.

Фото: Christian Charisius / Reuters Christian Charisius / Reuters

По ее словам, позиция властей Германии остается неизменной и заключается в том, что договоры были заключены в евро или долларах и должны выполняться. Она отметила, что об этом же говорили и министры стран «Большой семерки» (G7).

Помимо этого, представитель ведомства рассказала, что в соответствии с рекомендациями Евросоюза открытие счетов допускается, если оплата производится в евро и долларах, и компании заявляют о выполнении своей стороны контракта сразу после оплаты в европейской или американской валютах. При этом она не стала отвечать, какие немецкие компании уже открыли счет в Газпромбанке.