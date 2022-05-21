Клишас назвал условия для реального укрепления рубля

Об укреплении рубля можно будет говорить, когда граждане смогут купить наличную валюту по биржевому курсу, заявил глава Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас.
«О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», – написал сенатор в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Напомним, рубль продолжил уверенно расти против доллара и евро, обновив максимум за несколько лет. Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск пятницы (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро – на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.