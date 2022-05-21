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15 минут назад

Россиянам рассказали, когда наступит «реальное укрепление рубля»

Майк Габриелян

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, когда наступит «реальное укрепление рубля».

Россиянам рассказали, когда наступит «реальное укрепление рубля»
Фото: ТАССТАСС

«О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», - написал сенатор в Telegram-канале.

Накануне курс рубля на Мосбирже обновил максимумы за несколько лет. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 впервые с апреля 2017 года.

Ранее эксперты спрогнозировали, что летом возможен курс в 50 рублей за доллар, однако к концу года нацвалюта вернется к уровню 72.

Аналитики отмечают, что нынешний курс во многом искусственен. Рублю создали тепличные условия, чтобы поддержать в условиях беспрецедентных санкций. Временно ЦБ ограничил движение капитала и обменные операции. Нерезидентам запретили продажу активов. Рубль также укрепляют взлетевшие цены на нефть и недавно введенная Россией оплата за газ в рублях.

Рынки,Андрей Клишас,Конституционный комитет Госдумы,Московская биржа,Совет Федерации,
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