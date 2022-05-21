Россиянам рассказали, когда наступит «реальное укрепление рубля»

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«О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», - написал сенатор в Telegram-канале.

Накануне курс рубля на Мосбирже обновил максимумы за несколько лет. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 впервые с апреля 2017 года.

Ранее эксперты спрогнозировали, что летом возможен курс в 50 рублей за доллар, однако к концу года нацвалюта вернется к уровню 72.