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1 час назад

Газовые хранилища Польши заполнены на 90%

Газета.Ruиещё 1

Польша заполнила свои газовые хранилища до 90,25%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Польша заполнила свои газовые хранилища до 90,25%
Фото: ReutersReuters

На 19 мая 2022 года подземные хранилища газа (ПХГ) Польши заполнены на 90,25% и в них находится более 3,18 млрд кубометров газа. Этот показатель в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, загрузка мощностей сжиженного природного газа (СПГ) также выросла и уже скоро достигнет 100%.

16 мая депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк заявил, что решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях является скандалом и направлено на укрепление рубля.

До этого министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна готова отказаться от использования польского участка трубопровода «Ямал – Европа». По ее словам, польские газовые хранилища заполнены на 85%.

Рынки,Анна Москва,Партия "Право и справедливость",Еврокомиссия,
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