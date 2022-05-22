Польша заполнила свои газовые хранилища до 90,25%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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На 19 мая 2022 года подземные хранилища газа (ПХГ) Польши заполнены на 90,25% и в них находится более 3,18 млрд кубометров газа. Этот показатель в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, загрузка мощностей сжиженного природного газа (СПГ) также выросла и уже скоро достигнет 100%.

16 мая депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк заявил, что решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях является скандалом и направлено на укрепление рубля.