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1 час назад

Сенатор рассказал о признаке реального укрепления рубля

Lenta.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о признаке укрепления российской валюты. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Назван признак реального укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС

«О реальном укреплении рубля можно будет говорить только тогда, когда россияне смогут купить наличную валюту по биржевому курсу», — написал сенатор.

В пятницу, 20 мая, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 58 рублей впервые за четыре года. На минимуме сделки проходили по 57,55 рубля.

Рынки,Андрей Клишас,Московская биржа,Совет Федерации,
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