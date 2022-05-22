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1 час назад

Доллар по 50 рублей спрогнозировали к началу июня

Илья Родин

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал в интервью «Российской газете», что рубль может существенно укрепиться.

Доллар по 50 рублей спрогнозировали к началу июня
Фото: ТАССТАСС

«Банк России постепенно ослабляет контроль за движением капитала, но не отменяет все ограничения, а рубль получает поддержку из-за нарушения баланса между спросом и предложением, который вызвали антироссийские санкции и сбой поставок импорта», - отметил Владислав Антонов.

Он уточнил также, что «дополнительную поддержку рубль получает от высоких цен на нефть, а также оплаты газа в рублях». Финансист подчеркнул, что в настоящее время «баррель Brent стоит 111 долларов, Urals - 86,70 доллара», при том, что российском бюджете на 2022 год «средняя цена на нефть марки Urals установлена на отметке в 44,20 доллара».

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По мнению Антонова, «иностранная валюта продолжит поступать на Мосбиржу, увеличивая предложение и поддержку рублю», так как спрос на энергоресурсы из России по-прежнему сохраняется на мировом рынке.

«В последний торговый день уходящей недели курс доллара снижался до 57,07 рубля, курс евро - до 59,02 рубля. Если ЦБ все устраивает, и он не планирует вмешиваться в текущую ситуацию, то рубль продолжит укрепляться вопреки негативному внешнему фону», - предположил эксперт.

Он полагает, что к началу июня «ближайшими уровнями для доллара и евро выступят 50 рублей (показатель мая 2015 года) и 53 рубля (показатель апреля 2015 года) соответственно».

Рынки,Владислав Антонов,Банк России,Московская биржа,
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