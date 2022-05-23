Евро предрекли падение ниже доллара

Евро постепенно становится неустойчивой валютой, так как впервые за 20 лет приближается к паритету с долларом, пишет The New York Times.

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В статье отмечается, что к 2023 году евро может упасть ниже американской валюты. Авторы материала подчеркнули, что слабость евро в настоящее время отражает мрачное будущее экономики Европейского союза.