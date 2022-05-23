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1 час назад

Цены на нефть выросли на повышении спроса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне повышения спроса, следует из данных торгов.

Цены на нефть выросли на повышении спроса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 8.20 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,57% – до 110,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,47%, до 110,8 доллара.

В США начинается пик автомобильного сезона, что традиционно повышает спрос на топливо.

«Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить неутолимую жажду американских водителей», – сказал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, на нефтяные цены позитивно влияет ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 102,72 пункта. Дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

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