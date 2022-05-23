Цены на нефть выросли на повышении спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне повышения спроса, следует из данных торгов.

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По состоянию на 8.20 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,57% – до 110,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,47%, до 110,8 доллара.

В США начинается пик автомобильного сезона, что традиционно повышает спрос на топливо.

«Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить неутолимую жажду американских водителей», – сказал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.