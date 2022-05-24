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8 часов назад

Курс рубля рекордно укрепился

Lenta.ruиещё 45

Курс рубля рекордно укрепился
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Курс рубля укрепился в начале торгов 24 мая на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки. На момент публикации доллар торговался по 57,03 рубля, однако в ходе сессии его стоимость опускалась ниже 57 рублей, что стало рекордным показателем с марта 2018 года.

Снижение курса доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,85 рубля, или 1,4 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 59,19 рубля. Снижение составило 0,91 рубля, или 1,5 процента.

В последние недели экономисты и чиновники делали ряд заявлений о чрезмерно высоком курсе рубля, который чреват снижением конкурентоспособности российских несырьевых экспортеров и доходов бюджета.

23 мая Центробанк смягчил требования к экспортерам, понизив норматив продажи их валютной выручки с 80 до 50 процентов.

Рынки,Московская биржа,
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