Ценам на бензин в России предрекли снижение

«Могу точно сказать, что в силу текущей ситуации у нас в стране будут расти цены на все, кроме цен на топливо. Производство топлива у нас профицитно, его заводы производят больше, чем страна потребляет. Сейчас в силу того, что экспорт затруднен по понятным политическим причинам, объемы поставок на внутренний рынок увеличиваются. Это создает определенный дисбаланс спроса и предложения — предложение увеличивается, спрос остается неизменным, соответственно, цена идет вниз, что мы видим на оптовом рынке», — сказал он.