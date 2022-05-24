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52 минуты назад

Ценам на бензин в России предрекли снижение

Lenta.ruиещё 2

В ближайшее время в России может произойти небольшое снижение розничных цен на бензин. Однако операторы АЗС идут на этот шаг неохотно из-за особенностей регулирования отрасли, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. О будущем цен на бензин он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ценам на бензин в России предрекли снижение
Фото: ТАССТАСС

Цены сложно снизить

Из-за введенных против России санкций после начала специальной военной операции на Украине доля экспорта нефтепродуктов существенно снизилась, сообщил «Коммерсантъ». Этим объясняется падение цен на бирже до минимальных значений этого сезона впервые с 2016 года, утверждает Павел Баженов.

«Могу точно сказать, что в силу текущей ситуации у нас в стране будут расти цены на все, кроме цен на топливо. Производство топлива у нас профицитно, его заводы производят больше, чем страна потребляет. Сейчас в силу того, что экспорт затруднен по понятным политическим причинам, объемы поставок на внутренний рынок увеличиваются. Это создает определенный дисбаланс спроса и предложения — предложение увеличивается, спрос остается неизменным, соответственно, цена идет вниз, что мы видим на оптовом рынке», — сказал он.

По мнению специалиста, из-за изменения ситуации регулирование отрасли в скором времени придется менять.

Сколько будет стоить бензин?

Снижение розничных цен возможно, но не очень значительное, считает Павел Баженов.

«Рынок слишком долго учили держать цены, что цены могут расти только в рамках инфляции. Если сегодня тебе экономика позволяет, и ты можешь снизить цены для увеличения объемов продаж, завтра может случиться ситуация, при которой оптовая цена значительно вырастет, а цены поднять так же быстро вверх никто не даст», — рассказал он.

На какой период зафиксируются цены на бензин после снижения, сказать сложно из-за сильного регулирования рынка топлива, заключил специалист.

Ранее власти США задумались о приостановке действия нескольких экологических стандартов для нефтеперерабатывающей отрасли ради снижения цен на бензин.

Рынки,Павел Баженов,Коммерсант,
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