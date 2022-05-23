В Минэкономразвития прокомментировали укрепление рубля

Укрепление рубля достигло максимальных значений, считает Минэкономразвития РФ. В ведомстве ожидают, что импорт и потоки капитала начнут адаптироваться к новым условиям, что окажется сдерживающим фактором для российской валюты, передает РБК.
«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», - сказали в Минэкономразвития.
23 мая курс евро на валютных торгах Мосбиржи впервые с июня 2015 года опустился ниже 59 рублей, доллар США стоит 58 рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход на расчеты в национальных валютах с партнерами является эффективным и способствует укреплению рубля. По словам главы государства, российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ – это позволит обменивать на российские рубли любую из таких валют свободно и в нужном месте.