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37 минут назад

Минэкономразвития: укрепление рубля достигло пика

Вероника Полынина

Укрепление рубля достигло максимальных значений, считает Минэкономразвития РФ. В ведомстве ожидают, что импорт и потоки капитала начнут адаптироваться к новым условиям, что окажется сдерживающим фактором для российской валюты, передает РБК.

В Минэкономразвития прокомментировали укрепление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», - сказали в Минэкономразвития.

23 мая курс евро на валютных торгах Мосбиржи впервые с июня 2015 года опустился ниже 59 рублей, доллар США стоит 58 рублей.

Лукашенко пошутил по поводу укрепления рубля

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход на расчеты в национальных валютах с партнерами является эффективным и способствует укреплению рубля. По словам главы государства, российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ – это позволит обменивать на российские рубли любую из таких валют свободно и в нужном месте.

Рынки,Владимир Путин,Банк России,Минэкономразвития,Московская биржа,
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