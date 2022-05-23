Россия с начала сельхозгода снизила экспорт пшеницы на 11%

С начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 23 мая этого года Россия экспортировала 34,15 млн тонн пшеницы. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сельхозгоду. Экспорт зерна в целом снизился на 20%, до 38,5 млн тонн, передает «Интерфакс», ссылаясь на мониторинг Российского зернового союза.

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«По оценке, до конца сезона, т.е. до конца июня 2022 года, на экспорт может быть вывезено еще 6 млн 435 тыс. тонн зерна, в том числе 850 тысяч тонн пшеницы», — заявила агентству директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Отгрузки ячменя и кукурузы ниже прошлогодних на 40%.

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По словам Тюриной, экспорт идет в рамках квоты, которая рассчитана до 30 июня этого года.

Как уточнила Тюрина, на прошлой неделе было отгружено 386 тысяч тонн зерновых культур, что на 18,5% больше, чем неделей ранее. Основу экспорта составила пшеница — 305 тысяч тонн против 300 тысяч тонн на предыдущей неделе. Но ежедневные отгрузки пшеницы в мае по сравнению с апрелем снизились в два раза — до 43,6 тысячи тонн.

В то же время показатели по экспорту пшеницы за месяц выше, чем в мае прошлого года.

«Тогда за весь месяц ее было отгружено 675 тысяч тонн, в этом неполном месяце — уже 950 тысяч тонн. Но по экспорту зерна в целом показатель ниже, потому что намного сократились отгрузки ячменя и кукурузы. Не думаю, что за последнюю неделю мая будут добраны недостающие объемы», — отметила глава аналитического департамента Российского зернового союза.

Число покупателей российского зерна на минувшей неделе сократилось с восьми до шести. Максимальное количество пшеницы купил Иран — порядка 70 тысяч тонн. Возобновились отгрузки в Израиль — 40 тысяч тонн. В то же время основным покупателям — Египту и Турции было отгружено всего 14 тысяч и 36 тысяч тонн соответственно.

«Активность покупателей на сегодняшний момент достаточно низкая. Это отчасти связано с рисками поставок через черноморские порты, которые являются основными пунктами отгрузки. И к тому же пока не совсем понятна ситуация с валовыми сборами зерна в других странах, кроме России. Можно говорить о том, что рынок замер в ожидании», — отметила Тюрина.