Доллар рухнул ниже 57 рублей

На открытии торгов во вторник, 24 мая, рубль укрепляет свои позиции. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года, следует из данных площадки.

По состоянию на 10:09 мск курс американской валюты упал на 99 копеек, до 66,88 рубля. Курс евро опустился на 1,25 рубля, до 58,85 рубля.

В понедельник, 23 мая, рубль вырос к доллару — до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высоких объемов торгов. Курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 60,1 рубля. В ходе торгов евро опускался до 58,27 рубля — минимального показателя с июня 2015 года. Объем торгов валютой США достиг 2,7 миллиарда долларов, европейской — около 2,5 миллиарда евро.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» прогнозирует, что курс доллара на этой неделе будет демонстрировать значение 58-66 рублей. По его словам, базовый фактор рублевого укрепления - выполнение экспортерами норматива по продаже 80% валютной выручки. Кроме того, по словам эксперта, объем поступающей инвалюты все еще превалирует над спросом. Импорт остается сжатым, потоки выездного туризма – скромными. В конце месяца компании готовятся к налоговым платежам. Буйволов не исключает того, что в ближайшее время Банк России предпримет очередные шаги по смягчению мер валютного контроля. В частности, норматив по продаже валютной выручки для экспортеров может быть снижен до 50%, полагает он.