Аналитик объяснил укрепление рубля

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин объяснил укрепление курса рубля на валютном рынке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, Россия продолжает экспортировать за рубеж большой объем сырьевых товаров, которые не попали под санкции. При этом цены на сырье на сегод очень высокие, что сохраняет приток валюты из-за рубежа на существенном уровне, даже несмотря на дисконты при продаже, подчеркнул Карпунин.

Эксперт также отметил влияние вводимых Центробанком России ограничений и санкций Запада. По его словам, эти факторы многократно сократили «функционал» доллара и евро. Он подчеркнул, что этими валютами в настоящее время сложно рассчитаться, их невозможно вывести в крупных объемах, а для компаний их рискованно инвестировать в другие страны.

«Ставки по валютным депозитам находятся намного ниже долларовой инфляции, что резко снизило спрос на доллары и евро в стране», — сказал он.