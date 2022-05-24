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52 минуты назад

Китай начал скупать российскую нефть

Лера Букина

Китай увеличил импорт российской нефти сорта ESPO, который добывают в Восточной Сибири. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным судоходной аналитической компании Vortexa Ltd., 20 из 21 партии нефти, отгруженных в российском порту Козьмино в этом месяце, следуют в Китай.

Эксперты отмечают, что закупки в апреле и мае будут на 20% превышать среднестатистические показатели. Сорт ESPO - один из наиболее привлекательных для КНР, в частности, в связи с коротким расстоянием доставки и дешевизной. Пекин обсуждает с Москвой потенциальное пополнение своих стратегических запасов дешевой российской нефтью, подчеркивает издание.

«Морской импорт сырой нефти в Китай с Дальнего Востока России сильно растет. Это произошло после того, как ESPO, любимый спотовый сорт китайских нефтеперерабатывающих заводов, попал под большие скидки, а другие отказались от его закупок»», — заявила аналитик Vortexa Эмма Ли.

В мае из Козьмино должны экспортировать 33 партии ESPO. Объем этого сорта, поступающего в Китай в апреле и мае, оценивается более чем в 900 000 баррелей в день.

Ранее аналитик NAB Тейлор Ньюджент заявил газете Wall Street Journal, что договоренность России и Китая о поставках дополнительных объемов нефти являлась бы «признаком укрепления энергетических связей между ними». Сотрудничество смогло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти, подчеркнул эксперт.

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