Экономист высказался о судьбе курса доллара

Вероятнее всего, курса доллара находится вблизи минимальной точки, после прохождения которой начнется естественное движение валюты вверх, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских. Он добавил, что у ЦБ, тем не менее, есть возможности для дальнейшего укрепления рубля.

24 мая курс доллара упал ниже 57 рублей, впервые с 2018 года. Подлевских уверен, что курс валюты еще вернется к более адекватным значениям и держателям долларов не стоит от них избавляться.

Перспективы динамики курса

«У ЦБ еще есть возможности по дальнейшему укреплению рубля, — сказал Подлевских, — Но здесь важен баланс следующего толка: если рубль укрепится слишком сильно, доходы экспортеров уменьшатся. Соответственно, уменьшатся и доходы в бюджет, получаемые от экспортеров. Начиная с каких-то уровней, которые, думаю, уже достигнуты, работать экспортерам будет просто невыгодно. Так что в ближайшие недели ждем достижения дна этого масштабного падения доллара».

Аналитик предположил, что в ближайшее время курс доллара будет держаться в районе 60 рублей, а затем, после резкого снижения, начнется постепенное естественное движения вверх.

«Думаю, мы уже вблизи минимальных отметок. Дальше, когда доллар начнет отскакивать, работать будут технические соображения. Значимой точкой была отметка в 80 рублей за доллар, так что, возможно, примерно к этой отметке курс и вернется. Хотя, конечно, все это слишком гадательно. Главное, что в своем падении американская валюта достигла минимальных отметок», — уверен экономист.

Подлевских добавил, что хоть продавать доллары сейчас и не стоит, закупаться ими в инвестиционных целях тоже следует с осторожностью: такой шаг возможен только для тех, кто готов к определенным рискам и тому, что доллар может упасть еще на 1-2 рубля.