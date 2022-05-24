Названа единственная цель отказа Европы от российского газа

«На сегодняшний день эти отказы европейских стран от газа из России не имеют никакого смысла, кроме некой политической декларации. Европе, очевидно, нужен российский газ, они тщательно избегают даже обсуждения эмбарго по газу, а отдельные эксцессы вроде Польши или Финляндии имеют глубокую политическую подоплеку», — заявил Гривач.