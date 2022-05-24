Испания вызвалась заменить Европе российский газ

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна сможет решить проблему зависимости Европы от импорта российских энергоресурсов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

«Испания и, я бы сказал, Южная Европа может дать ответ на эту энергетическую зависимость от ископаемого топлива России», — сказал Санчес.

По его словам, доля Испании в регазификации в Европе составляет 37%. Также Санчес отметил, что недра Пиренейского полуострова содержат около половины запасов сжиженного природного газа в ЕС. При этом он уверен, что энергетический рынок Евросоюза не готов к тому, чтобы отреагировать на текущий кризис.