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29 минут назад

Испания вызвалась заменить Европе российский газ

Елена Прошина

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна сможет решить проблему зависимости Европы от импорта российских энергоресурсов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

Испания вызвалась заменить Европе российский газ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Испания и, я бы сказал, Южная Европа может дать ответ на эту энергетическую зависимость от ископаемого топлива России», — сказал Санчес.

По его словам, доля Испании в регазификации в Европе составляет 37%. Также Санчес отметил, что недра Пиренейского полуострова содержат около половины запасов сжиженного природного газа в ЕС. При этом он уверен, что энергетический рынок Евросоюза не готов к тому, чтобы отреагировать на текущий кризис.

Названа единственная цель отказа Европы от российского газа

Добавим, что по данным Еврокомиссии, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля.

Рынки,Педро Санчес,ЕС,
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