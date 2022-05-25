Аналитик назвал реальный курс рубля

«Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться – до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар», — добавил он.