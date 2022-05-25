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47 минут назад

Россиянам рассказали, как определить реальный курс рубля

Газета.Ruиещё 2

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что для реального понимания курса рубля стоит прибавлять к нему 5-7%. Об этом сообщает «Прайм».

Аналитик назвал реальный курс рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа, однако на рынке понимают, что пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, стоимость нацвалюты несколько занижена.

Коган считает, что ситуация не изменится до конца мая, однако с июня рубль может начать слабеть, так как Центробанк снизил процент валютной выручки, которая должна продаваться экспортерами.

Доллар рухнул ниже 57 рублей

«Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться – до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар», — добавил он.

Ранее аналитик Александр Потавин призвал россиян покупать доллары из-за возможного ослабления рубля.

Рынки,Михаил Коган,Александр Потавин,Банк России,Московская биржа,
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