Индия захотела ограничить экспорт сахара

Индия планирует сократить экспорт сахара впервые за последние шесть лет с целью предотвратить резкий рост цен на него на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на источник в правительстве страны сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, в этом сезоне южноазиатская республика, крупнейший производитель сахара в мире, может ограничить экспорт 10 млн тонн этого вида продукции.