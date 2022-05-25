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1 час назад

Индия решила ограничить экспорт сахара до 10 млн тонн

ТАСС

Индия планирует сократить экспорт сахара впервые за последние шесть лет с целью предотвратить резкий рост цен на него на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на источник в правительстве страны сообщило во вторник агентство Reuters.

Индия захотела ограничить экспорт сахара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его данным, в этом сезоне южноазиатская республика, крупнейший производитель сахара в мире, может ограничить экспорт 10 млн тонн этого вида продукции.

Ранее министерство торговли и промышленности Индии сообщало, что по состоянию на май поставки Нью-Дели сахара в текущем маркетинговом году (заканчивается в сентябре) в другие страны достигли 7,5 млн тонн. Его основными импортерами для Индии выступают Индонезия, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, ОАЭ, Малайзия и африканские партнеры.

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